Até meados da década de 1970, o código de computador era visto como algo implícito ao funcionamento do hardware, e não como propriedade intelectual única, sujeita à proteção por direitos autorais. As organizações programavam seus próprios softwares e a troca de códigos era uma prática comum.

A Comissão de novos usos tecnológicos de obras protegidas por direitos autorais foi estabelecida em 1974 e concluiu que o código de software era uma categoria de trabalho criativo adequado para proteção por direitos autorais. Isso impulsionou o crescimento da publicação de software independente como um setor, com o código-fonte proprietário como a principal fonte de receita. À medida que a computação pessoal trouxe aplicações para os escritórios e muitos lares, o mercado de software tornou-se intensamente competitivo e os editores de software tornaram-se cada vez mais atentos às violações de seus direitos de propriedade.

Uma espécie de rebelião contra as restrições e limitações do software proprietário começou em 1983. O programador Richard Stallman se incomodou com a noção de que os usuários não podiam personalizar o software proprietário da maneira que achassem adequado para realizar seu trabalho. Stallman acreditava que "o software deveria ser livre, como a liberdade de expressão", e defendia a ideia de que o software deveria estar livremente disponível para personalização.

Stallman fundou a Free Software Foundation e impulsionou o desenvolvimento de uma alternativa de código aberto ao sistema operacional Unix, de propriedade da AT&T, entre outras aplicações. Ele também inovou com a primeira licença de software copyleft, a GNU General Public License (GPL), que exigia que qualquer pessoa que aprimorasse seu código-fonte publicasse sua versão editada livremente para todos.

O ensaio de Eric S. Raymond, de 1997, intitulado "The Cathedral and the Bazaar" é visto como outro marco no movimento de software livre. Raymond comparou a abordagem fechada e top-down, típica do desenvolvimento de software proprietário, onde todo o desenvolvimento era conduzido por um grupo central (que ele chamou de "Catedral"), com o desenvolvimento aberto e livremente compartilhado pela internet ("Bazar"). Logo depois, a Netscape Corporation lançou o código do navegador Mozilla como código aberto, e o movimento ganhou legitimidade.

Como muitos acreditavam que o termo "software livre" de Stallman enfatizava inadequadamente o "gratuito" como o principal valor do software, o termo "código aberto" foi adotado em 1999. A Open Source Initiative foi criada para defendê-lo; a organização também estabeleceu regras básicas para o setor por meio da definição de código aberto e hospeda licenças de código aberto compatíveis. Hoje, os termos software livre, software de código aberto, software livre e de código aberto e software open source referem-se todos à mesma coisa: software com código-fonte disponível para uso público e personalização.