Mesmo com os avanços facilitando a criação de grandes modelos de IA, um desafio maior permanece: o enorme poder computacional necessário para manter a competitividade. Xia "Ben" Hu, professor associado de ciência da computação na Success University, reconhece que o DeepSeek é um passo mais eficiente no desenvolvimento da IA. No entanto, ele observa que isso não muda fundamentalmente a dinâmica geral de poder na infraestrutura de IA, onde o acesso a vastos recursos ainda determina quem lidera a corrida.

"O DeepSeek é apoiado por um grande fundo de risco na China e tem acesso a dezenas de milhares de GPUs", diz Hu. "Isso ainda é uma grande barreira para muitas startups menores."

No entanto, Hu prevê que a mudança mais significativa provavelmente estaria na adoção da IA empresarial. "Os setores tradicionais — petróleo e gás, manufatura — têm hesitado em desenvolver suas próprias soluções de IA", diz ele. “Com a queda nos custos e a melhoria dos modelos de código aberto, as empresas que antes dependiam de serviços externos de IA agora estão considerando a possibilidade de construir modelos internos adaptados às suas necessidades específicas”.

As implicações vão além de um modelo. Com a multiplicação dos projetos de IA de código aberto, startups menores agora podem acessar ferramentas que antes exigiam data centers enormes e orçamentos enormes. Cox disse que a OpenAI e suas contrapartes há muito projetam um "ar de inevitabilidade" — que apenas aqueles com bolsos profundos poderiam liderar em IA. Mas à medida que o DeepSeek e outros modelos surgem, essa noção está começando a quebrar.

“Estamos vendo uma mudança em que uma abertura muito maior de players pode competir nesse espaço”, diz Cox. “Não é que qualquer pessoa com USD 5 milhões possa aparecer e construir um modelo de ponta da noite para o dia. Mas startups bem financiadas e empresas de médio porte? Com certeza.”

Pesquisadores também estão focando em eficiência, e não apenas em poder computacional bruto. Cox e sua equipe têm se concentrado na abordagem Mixture of Experts, que permite que a IA seja mais seletiva na forma como utiliza seus recursos de processamento.

“Mixture of Experts é apenas uma peça do quebra-cabeça — muita coisa ainda está por vir”, ele afirma, sugerindo que o futuro da IA pode depender menos do acesso a chips avançados e mais de maneiras mais inteligentes de usar o hardware existente.

Sattigeri destacou uma dessas inovações: a ascensão dos dados sintéticos, ou informações geradas artificialmente que imitam dados reais. “Com modelos como o DeepSeek, estamos vendo uma mudança rumo ao uso de dados sintéticos gerados por IA para refinar e treinar modelos com mais eficiência”, diz ele. “Isso pode reduzir significativamente os custos e tornar IA de alta qualidade acessível a muito mais players.

”A crescente acessibilidade do desenvolvimento de IA levanta novas questões sobre o futuro da competição. A infraestrutura e o poder computacional ainda determinarão os vencedores, ou a capacidade de inovar rapidamente se tornará o ativo mais valioso? Segundo Cox, é uma combinação de ambos.

"Você ainda precisa de uma infraestrutura séria, de grande talento, mas o fosso que a OpenAI e o Google têm não é tão profundo quanto gostariam que as pessoas acreditassem", diz ele. “Segredos não permanecem em segredo neste campo. As ideias se espalham e as pessoas migram. Estamos vendo uma convergência rápida.”

Hu acrescentou que o desenvolvimento da IA ainda requer quatro componentes críticos: "Eu o chamo de modelo ABCD — Algoritmos, Big Data, Computação e Distribuição", diz ele. “As melhores empresas de IA têm as quatro. DeepSeek está fazendo uma diferença nos dois primeiros, mas a computação e a distribuição ainda dão margem principais participantes.”