IA de código aberto em 2025: menor, mais inteligente e mais colaborativa

Quer saber o que esperar da IA de código aberto em 2025? Aqui estão alguns desenvolvimentos que podem moldar o próximo ano.
Nos últimos anos, os modelos de IA têm sido o centro das atenções. Mas em 2025, especialistas dizem que a conversa migrará para os sistemas de IA de código aberto.
“O que veremos é uma mudança em direção a sistemas de IA, e não apenas a modelos”, afirma Anastasia Stasenko, cofundadora da Pleias, uma startup francesa que lançou recentemente o Common Corpus, o maior conjunto de dados multilíngue aberto para treinamento de modelos de aprendizagem de linguagem (LLM), bem como modelos treinados exclusivamente com dados abertos.
"Os fornecedores gerarão valor, na verdade, dos sistemas baseados em diferentes tipos de modelos de código aberto", diz ela. “Será impulsionada pelas integrações, por mais verticais. Não é apenas um modelo, é um sistema." Stasenko aponta para os elementos além dos modelos que alimentam um sistema maior, como classificadores e analisadores. “Não se trata apenas dos modelos.”
Outra conversa importante em 2024 foi o ROI para as empresas que investem em IA. Este ano, pesquisas sugerem que veremos uma correlação mais direta entre ROI e IA de código aberto.
Em um estudo da IBM com mais de 2.400 tomadores de decisões de TI, 51% das empresas que usam ferramentas de código aberto tiveram um ROI positivo, em comparação com apenas 41% das que não usavam.
"Software de código aberto pode te dar a capacidade de Aproveite a IA de uma forma que seja econômica para o seu negócio e que realmente te dê a velocidade que você procura", diz JJ Asghar, Desenvolvedor Defensor da IBM pesquisa.
A Linux Foundation, conhecida por apoiar grandes projetos como Kubernetes, Open Source Security Foundation (OpenSSF) e PyTorch, também destacou os benefícios do código aberto para a transparência e a eficiência de custos em um relatório recente.
"As empresas têm benefício do acesso gratuito a frameworks poderosos que eliminam altos custos iniciais e permitem fácil personalização, capacitando Organizações de todos os tamanhos a inovar e escalar", explica Ibrahim Haddad, vice-presidente de programas estratégicos da Linux.
Com a aprovação da Lei de IA da UE em 2024, podemos esperar que a IA ética continue a ser um tópico de discussão e debate.
Haddad acredita que a governança e a regulamentação da IA desempenharão um papel crucial na formação do desenvolvimento de IA de código aberto. “A Lei de IA da UE impulsionará práticas éticas de IA, promovendo transparência, justiça e responsabilidade em projetos de código aberto”, diz Haddad. “Esperamos que isso gere mais colaboração em ferramentas de detecção de viés e auditoria ética.”
Stasenko diz que vê “aumentar a aceitabilidade social e a transparência da IA” como uma “oportunidade de negócio em si”. Ela cita o exemplo de casos de uso confidenciais e de alto valor em setores como saúde e serviços financeiros, acrescentando que a transparência será a base de uma boa gestão de riscos.
“As empresas precisam de uma forma segura e privada de inferir com a IA”, afirma Asghar. “Os principais players do setor que não são de código aberto dizem que não coletam seus dados, mas as empresas não podem confiar nisso.” Asghar acrescenta que modelos abertos como o IBM Granite 3.1 podem ajudar as empresas a aproveitar a IA de forma segura e privada. "Isso é incrivelmente poderoso", diz ele.
Muitas empresas introduziram com sucesso modelos de idiomas pequenos nos últimos dois anos. E esses modelos estão ficando cada vez mais inteligentes. Tomemos, por exemplo, os modelos Llama da Meta — a empresa lançou recentemente o Llama 3.3 70B, um modelo somente de texto que oferece desempenho semelhante ao modelo 3.1 405B lançado apenas cinco meses antes.
“Isso também é verdade geracionalmente”, diz Sy Choudhury, diretor de parcerias de IA da Meta. "Esperamos que esses níveis de avanços continuem, o que beneficiará a todos na redução de custos e da potência do sistema ao oferecer casos de uso baseados em IA generativa tanto para consumidores quanto para empresas."
Matt White, diretor executivo da PyTorch Foundation, concorda. “Think a tendência mais difundida da IA código aberto em 2025 será melhorar o desempenho de modelos menores e levar os modelos de IA ao edge”, diz ele, acrescentando que modelos menores também podem ajudar a garantir menos dependência de sistemas externos.
"Há muitos problemas difíceis no campo da aprendizagem profunda", afirma White. "Espero que haja inovações que reduzam o tamanho dos modelos mantendo o desempenho, tornando-os mais responsivos e mantendo o conhecimento do modelo atualizado, sem depender de sistemas externos."
Stasiko enfatiza que se 2024 foi o ano da ascensão de modelos menores, 2025 será o ano de aproveitar as capacidades de cada modelo, com foco na eficiência energética. "Esta é a única maneira", diz ela.
Modelos multimodais— ou modelos que podem processar vários tipos diferentes de mídia, como texto, vídeos, imagens e áudio — também ficarão melhores e mais onipresentes em 2025, dizem especialistas. E isso inclui as versões de código aberto.
"A ascensão da funcionalidade multimodal continuará no próximo ano", diz Choudhury da Meta. "Hoje, a maioria dos modelos que misturam texto, imagem e fala são uma fusão de vários modelos de IA, mas isso está prestes a mudar." Choudhury prevê que as arquiteturas futuras serão multimodais por natureza em duas ou mais dimensões, o que levará a alguns novos casos de uso "alucinantes". “Imagine que você pode fazer uma pergunta a um modelo sobre uma imagem usando apenas sua voz, e ele pode responder sem dificuldades via fala, texto ou imagem. Ou que tal responder com as três ao mesmo tempo?"
A IA de código aberto gerará mais inovação em 2025? Haddad, da Linux Foundation, acredita que sim. E, à medida que os modelos de IA se tornam mais complexos, ele acredita que as organizações liberarão a inovação por meio da colaboração com colaboradores externos.
“Com código aberto, desenvolvedores de todo o mundo podem Compartilhe sua expertise, levando a um rápido progresso e a melhorias contínuas em frameworks de IA generativa”, diz ele. "Por exemplo, na Linux Foundation AI & Data, temos mais de 100.000 desenvolvedores contribuindo para nossos 68 projetos hospedados, vindos de mais de 3.000 organizações. Nem uma única organização pode igualar esse nível de especialização e escala.”
Arnaud Le Hors, membro sênior da equipe técnica de tecnologias abertas da IBM Research, também prevê que as colaborações entre grandes empresas em LLMs se tornem mais comuns.
“Ainda há concorrência e uma corrida para lançar os modelos com melhor desempenho”, diz Le Hors. "Mas podemos imaginar grandes corporações colaborando em modelos de base no futuro."
