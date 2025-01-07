IA de código aberto em 2025: menor, mais inteligente e mais colaborativa

Nos últimos anos, os modelos de IA têm sido o centro das atenções. Mas em 2025, especialistas dizem que a conversa migrará para os sistemas de IA de código aberto.

“O que veremos é uma mudança em direção a sistemas de IA, e não apenas a modelos”, afirma Anastasia Stasenko, cofundadora da Pleias, uma startup francesa que lançou recentemente o Common Corpus, o maior conjunto de dados multilíngue aberto para treinamento de modelos de aprendizagem de linguagem (LLM), bem como modelos treinados exclusivamente com dados abertos.

"Os fornecedores gerarão valor, na verdade, dos sistemas baseados em diferentes tipos de modelos de código aberto", diz ela. “Será impulsionada pelas integrações, por mais verticais. Não é apenas um modelo, é um sistema." Stasenko aponta para os elementos além dos modelos que alimentam um sistema maior, como classificadores e analisadores. “Não se trata apenas dos modelos.”