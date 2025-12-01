O IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) simplifica a migração de aplicações Java corporativas para a nuvem. Ele aumenta a escalabilidade, a segurança e o desempenho, permitindo transições fluidas para ambientes de nuvem, ao mesmo tempo que elimina a complexidade do gerenciamento de infraestrutura e middleware. Reduza a carga cognitiva, permitindo que as equipes de desenvolvimento aprimorem aplicações Java legadas e inovem na era da nuvem.