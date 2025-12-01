Crie, implemente e execute aplicações Java corporativas na nuvem com facilidade.
O IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) simplifica a migração de aplicações Java corporativas para a nuvem. Ele aumenta a escalabilidade, a segurança e o desempenho, permitindo transições fluidas para ambientes de nuvem, ao mesmo tempo que elimina a complexidade do gerenciamento de infraestrutura e middleware. Reduza a carga cognitiva, permitindo que as equipes de desenvolvimento aprimorem aplicações Java legadas e inovem na era da nuvem.
Experimente a escalabilidade, a segurança e a velocidade de que você precisa para se modernizar, seja migrando aplicativos, mudando para microsserviços ou fornecendo novas funcionalidades.
O EASeJ se integra aos principais IDEs e pipelines de CI/CD gerenciados, para que sua equipe se concentre na entrega de código, e não na infraestrutura.
Reduza os custos operacionais ao adotar uma plataforma de aplicações totalmente gerenciada, que cuida da infraestrutura, do tempo de execução e da manutenção contínua.
Avalie seu ambiente Java e descubra oportunidades de modernização usando ferramentas integradas que viabilizam um planejamento baseado em dados e uma migração mais ágil para a nuvem.
Migre aplicações corporativas para a nuvem com custo e risco mínimos usando o IBM Enterprise Application Service for Java.
Arquiteto de sistemas em uma grande empresa automobilística dos EUA
Trabalhar com a IBM no teste de conceito do Enterprise Application Service for Java foi um divisor de águas. O Application Modernization Accelerator simplificou nosso planejamento de migração e, depois de avaliar nosso ambiente, ficou evidente que a maioria das nossas aplicações está pronta para migrar sem problemas. Esse insight esclareceu realmente nossas próxima etapas, permitindo-me liderar com confiança minha equipe para uma estratégia de Java econômica com o EASeJ. ”
A Ilmarinen eliminou as restrições de desenvolvimento ao fazer parceria com a Tieto, uma IBM Business Partner, para conteinerizar seus processos e adotar o IBM WebSphere Liberty e o IBM Cloud Private.
Modernizar um sistema de 20 anos não é uma tarefa simples, especialmente quando ele sustenta um dos sistemas mais complexos do portfólio IBM® Financing.
Entre na nossa lista de espera e esteja entre os primeiros a experimentar o IBM Enterprise Application Service for Java.