IBM Enterprise Application Service for Java

Crie, implemente e execute aplicações Java corporativas na nuvem com facilidade.

Agende uma demonstração em tempo real Acesse o relatório da IDC
Dashboard de UI do Enterprise Application Service for Java

Descubra o EASeJ na AWS no re:Invent 2025

Venha nos visitar no estande n.º 539 da IBM no AWS re:Invent, de 1 a 5 de dezembro de 2025, em Las Vegas, para saber mais sobre o EASeJ

Saiba mais

Modernize e crie novas aplicações Java de forma eficaz

O IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ) simplifica a migração de aplicações Java corporativas para a nuvem. Ele aumenta a escalabilidade, a segurança e o desempenho, permitindo transições fluidas para ambientes de nuvem, ao mesmo tempo que elimina a complexidade do gerenciamento de infraestrutura e middleware. Reduza a carga cognitiva, permitindo que as equipes de desenvolvimento aprimorem aplicações Java legadas e inovem na era da nuvem.

     Leia o resumo da solução Entendendo o valor de negócios do IBM WebSphere Liberty
    Desempenho

    Experimente a escalabilidade, a segurança e a velocidade de que você precisa para se modernizar, seja migrando aplicativos, mudando para microsserviços ou fornecendo novas funcionalidades.
    Capacitação

    O EASeJ se integra aos principais IDEs e pipelines de CI/CD gerenciados, para que sua equipe se concentre na entrega de código, e não na infraestrutura.
    Eficiência

    Reduza os custos operacionais ao adotar uma plataforma de aplicações totalmente gerenciada, que cuida da infraestrutura, do tempo de execução e da manutenção contínua.
    Insight

    Avalie seu ambiente Java e descubra oportunidades de modernização usando ferramentas integradas que viabilizam um planejamento baseado em dados e uma migração mais ágil para a nuvem.
    Modernize seu ambiente de aplicações com segurança

    Migre aplicações corporativas para a nuvem com custo e risco mínimos usando o IBM Enterprise Application Service for Java.

         Leia o guia

    Demonstração interativa

    Recursos em destaque

    Duas pessoas em uma sala de servidores, uma segurando um notebook e a outra tocando um rack de servidores
    IBM MQ como serviço
    Desfrute de maior confiabilidade, segurança e desempenho em mensagens, criado para o mundo da nuvem híbrida e totalmente gerenciado para você.
    Engenheiro de TI ao lado de um gabinete de rack de servidor aberto
    IBM Db2 como serviço
    Aproveite um banco de dados em nuvem totalmente gerenciado, desenvolvido para modernizar aplicações existentes na nuvem ou criar novos aplicativos nativos da nuvem.
    Duas pessoas no evento THINK
    IBM Enterprise Application Runtimes
    Manter, modernizar, construir: flexibilidade para aplicações corporativas redefinida.
    Especialista analisando dados de rede neural em uma sala de controle
    IBM watsonx Code Assistant™
    Acelere o ciclo de vida de sua aplicação Java com IA generativa e automação.

    Clientes reais. Resultados reais.

    Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

    A Ilmarinen eliminou as restrições de desenvolvimento ao fazer parceria com a Tieto, uma IBM Business Partner, para conteinerizar seus processos e adotar o IBM WebSphere Liberty e o IBM Cloud Private.

         Leia a história do cliente
    Logotipo da Ilmarinen
    Como a IBM reduziu o tempo de modernização de Java em 70%

    Modernizar um sistema de 20 anos não é uma tarefa simples, especialmente quando ele sustenta um dos sistemas mais complexos do portfólio IBM® Financing.

         Leia a história do cliente zero
    Dois desenvolvedores em um escritório moderno, um sentado e outro em pé

    Explore o Enterprise Application Service for Java

    Construa, implemente e execute aplicações Java corporativas na nuvem com facilidade
    Anúncio
    EASeJ: o jeito simples de lidar com aplicações Java corporativas
    Anúncio
    Modernização de aplicações Java: uma maneira mais inteligente, simples e fácil com o IBM Enterprise Application Service for Java (EASeJ)
    Java em escala: modernize aplicações legadas sem reescrever nada e sem riscos, apenas com resultados
    Dê o próximo passo

    Entre na nossa lista de espera e esteja entre os primeiros a experimentar o IBM Enterprise Application Service for Java.

         Agende uma demonstração em tempo real
    Explorar mais Documentação