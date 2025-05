O EASeJ faz parte do JSphere Suite for Java mais amplo, que oferece opções flexíveis com base nos objetivos e no modelo operacional de sua equipe. Se você deseja reduzir as despesas operacionais e acelerar a entrega, o EASeJ oferece uma experiência totalmente gerenciada — a IBM lida com a infraestrutura e o middleware, para que sua equipe possa manter o foco na criação e no envio das aplicações.

Para organizações que preferem gerenciar seus próprios ambientes, oIBM Enterprise Application Runtimes (EAR) oferece uma solução flexível e pronta para empresas compatível tanto com novo desenvolvimento quanto com modernização em Java, seja no local ou na nuvem. Inclui ferramentas como o IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE), que permite que as equipes executem cargas de trabalho Java 8 e Java 17 em um único modelo operacional, continuando a usar seus processos existentes do IBM WebSphere.

Não importa se você escolhe o EASeJ pela simplicidade gerenciada ou o EAR pelo controle personalizado, o JSphere Suite auxilia na sua jornada de modernização — do seu jeito.