O IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) é um software corporativo pronto para uso, projetado para ajudar você a escalar com inteligência, sem bloqueios e sem limitações. Redefina sua infraestrutura de aplicações com a flexibilidade de escolher o tempo de execução ideal para suas cargas de trabalho, acelerando a jornada de modernização. Seja para manter o modelo operacional existente do IBM WebSphere ou migrar para um ambiente baseado em nuvem, o IBM EAR foi desenvolvido para atender aos seus casos de uso específicos. ​

Dê poder à sua empresa com os tempos de execução certos e as ferramentas ideais para cada etapa da modernização, impulsionando agilidade, escalabilidade e alinhamento com os objetivos estratégicos do negócio. Coloque o poder da modernização nas suas mãos e construa uma empresa preparada para o futuro, com produtividade impulsionada pela automação.

Baixo risco, alta recompensa.