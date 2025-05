Embora o Java 8 tenha tido ampla adoção e estabilidade por muitos anos, além de ter servido como base para muitas aplicações, ele vem perdendo espaço entre as bibliotecas e aplicações de terceiros. Com a rápida evolução do cenário digital, as organizações estão se modernizando com tecnologias mais recentes para manter sua vantagem competitiva.

O IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) permite que as empresas aproveitem os investimentos existentes no console administrativo do IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND), permitindo que as implementações em Java 8 e Java 17 (incluindo Jakarta EE 10 e MicroProfile 6) sejam gerenciadas sob um único modelo operacional. Ao preservar o modelo tradicional de scripts do WebSphere, o IBM MoRE elimina a necessidade de mudanças significativas no modelo operacional, possibilitando atualizações de aplicações sem interromper as operações de negócios. Garanta continuidade, reduza interrupções e modernize com facilidade.

Simplifique o processo de modernização ao reduzir os riscos e a complexidade associados à migração para um novo ambiente de tempo de execução.