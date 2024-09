Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co.

Modernizando seu ambiente de aplicativos com tecnologias Docker e Kubernetes, o WebSphere Application Server Liberty Profile e a plataforma Cloud Private geraram muitas vantagens significativas para a Ilmarinen. A principal é a maior flexibilidade do novo ambiente. O ambiente anterior da empresa era monolítico, o que tornava a criação e atualização de aplicativos um processo complexo e demorado.A nova arquitetura ajuda a Ilmarinen a dividir sua enorme infraestrutura em microsserviços, permitindo aos desenvolvedores mais flexibilidade para fazer alterações imediatamente. Transferir o desenvolvimento entre as plataformas WebSphere Liberty e Cloud Private também é simples, permitindo que a Ilmarinen equilibre continuamente sua carga de trabalho, maximizando o uso do ambiente interno e pagando apenas pelo tempo de nuvem necessário.

Além da maior flexibilidade, a Ilmarinen tem outra vantagem importante: maior velocidade. No passado, a implementação de alterações poderia levar dias; com o novo ambiente de desenvolvimento, essas alterações levam apenas alguns minutos. "Por exemplo", explica Itkonen, "uma tarefa de desenvolvimento que costumava levar três horas para 15 especialistas agora leva apenas 10 minutos para uma pessoa com o IBM Cloud Private".



Ele continua: "O melhor de tudo é que o Cloud Private torna o processo tão fácil que os usuários não precisam ter habilidades técnicas muito avançadas. Quando combinados, esses dois fatores resultam em um tempo muito curto para entrar no mercado, o que nos possibilita lançar constantemente novos serviços para surpreender nossos clientes.Com o passar do tempo, seremos capazes de introduzir ainda mais otimizações, livres para experimentar sem as restrições de ficar presos a um único fornecedor."



Por fim, como uma empresa de seguros de pensão, a Ilmarinen gerencia o dinheiro de aposentadoria de mais de um milhão de finlandeses.Como resultado, a segurança é uma consideração muito importante para a empresa. Com a solução Cloud Private, o ambiente de desenvolvimento protegido por firewall da Ilmarinen permanece tão seguro quanto uma plataforma convencional no local, mas com mais flexibilidade e velocidade.



Itkonen conclui: "Ao nos permitir modernizar nosso cenário de aplicativos de maneira econômica, o IBM Cloud Private é a força motriz por trás de uma era nova e mais ágil para a Ilmarinen, onde podemos correr à frente da concorrência para continuar superando as expectativas dos clientes".