O IBM® WebSphere® Application Server acelera a entrega de aplicativos com um ambiente de tempo de execução baseado em Java Enterprise Edition altamente confiável e agora faz parte do IBM WebSphere Hybrid Edition. As empresas ágeis de hoje dependem dos líderes de TI para fornecer aplicativos de alto desempenho para dar suporte a mudanças rápidas, ao mesmo tempo em que economizam custos e melhoram o time to value. No entanto, pode ser desafiador alcançar esses resultados em ambientes de TI complexos e heterogêneos. Com o WebSphere Hybrid Edition, suas equipes de desenvolvimento podem disponibilizar novos aplicativos nativos em nuvem e modernizar os aplicativos existentes mantendo o inventário tradicional do WebSphere.