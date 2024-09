Graças a um relacionamento de longa data com a IBM, a equipe ICT Middleware Services tinha conhecimento das ofertas e ferramentas mais recentes que poderiam ajudar os desenvolvedores de aplicativos da BlueCross.Uma reformulação dos ambientes existentes permitiria escalar as operações rapidamente e lidar com o aumento do número de clientes em busca de atendimento.A equipe começou a esboçar um roadmap para eliminar gradualmente a atual infraestrutura de aplicativos, baseada no IBM® WebSphere® Portal, para implementar seu substituto mais moderno.

"Nosso plano seria implementar a modernização como uma abordagem em duas etapas.A ideia de modernizar a infraestrutura seria uma abordagem por fases.Não acontecerá de uma só vez, será algo gradual", diz Hisaw e sua equipe sobre o plano."Isso permite flexibilidade em alguns dos cenários onde você pode não ter uma solução que seja complementar de um aplicativo para outro".Você pode dar pequenos passos para cada uma das partes que realmente complementam o esforço de modernização para aquele aplicativo específico."

A equipe ICT Middleware Services propôs a migração para a plataforma de servidores de aplicativos IBM WebSphere Liberty, disponível como parte do IBM WebSphere Hybrid Edition. A solução WebSphere Liberty simplifica drasticamente o desenvolvimento e a implementação de aplicativos em relação ao tempos de execução de servidores de aplicativos tradicionais.Com tantos componentes do WebSphere já implementados com o WebSphere Portal, foi uma mudança muito simples, pois não havia necessidade de executar novos hardwares ou servidores.

"O IBM WebSphere Liberty é dinâmico, leve, compatível com várias plataformas e pronto para uso de contêineres", relata a equipe ICT Middleware Services."Ele tem todas as características necessárias para nossa jornada de modernização.Ele possui o backbone e a fundação de um WebSphere Application Server tradicional, passando confiança e proporcionando estabilidade para os técnicos de suporte e para os clientes."

Desde que implementou o novo sistema, a BlueCross não teve nenhum problema com a atualização do Liberty.Não tivemos problemas com compatibilidade de código ou com a funcionalidade, o que reduziu as preocupações da equipe em relação aos riscos.Quanto a atualizar a equipe Commercial Desktop em relação às novas ferramentas dentro do aplicativo, foi um processo tranquilo.

"Nunca houve um ponto no processo em que sentimos que estávamos em um beco sem saída.Houve uma curva de aprendizado mas nada fora do comum", lembra a equipe ICT Middleware Services."Eles estavam animados por usar tecnologia e design modernos no aplicativo e não ter que se preocupar se irão funcionar corretamente.Sendo assim, o risco caiu drasticamente".