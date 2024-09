Automatize as operações do IBM® WebSphere® para reduzir os riscos à segurança de forma proativa e acelerar a correção de ameaças. Acabe com o trabalho manual intenso da carga de trabalho de sua equipe de operações para garantir a conformidade contínua da segurança com a automatização da avaliação, do rastreamento e da remediação das vulnerabilidades. Tarefas manuais e falta de visibilidade reduzem a capacidade de oferecer uma forte postura de segurança.

A IBM está oferecendo o WebSphere Automation para simplificar o trabalho das equipes de operações. Automatize suas atividades operacionais e de segurança existentes no IBM WebSphere para reduzir o tempo do ciclo de remediação de ameaças e minimizar sua exposição a elas. Aproveite a automação para proteger seu negócio e os ativos mais críticos, para que suas equipes possam se concentrar no trabalho mais importante.