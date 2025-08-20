O que é desenvolvimento de aplicativos iOS?

O desenvolvimento de aplicativos iOS é o processo de criação de aplicativos móveis para o hardware da Apple, incluindo iPhone, iPad e iPod Touch. O software é desenvolvido na linguagem de programação Swift ou Objective-C e, em seguida, implementado na App Store para que os usuários façam o download.
Se você é um desenvolvedor de aplicativos móveis, pode ter tido reservas sobre o desenvolvimento para iOS. Por exemplo, cada desenvolvedor precisa de um computador Mac — e os Macs são mais caros do que seus equivalentes baseados em Windows. Além disso, depois de concluir seu aplicativo, ele passa por um rigoroso processo de revisão de qualidade antes de poder ser distribuído pela App Store.
No entanto, se os funcionários, clientes ou parceiros da sua organização estão entre as centenas de milhões de usuários de iPhone e iPad da Apple ao redor do mundo, você tem razões óbvias para se engajar no desenvolvimento de aplicativos iOS. E apesar das barreiras de entrada potencialmente altas, desenvolver um aplicativo iOS pode ser tão fácil quanto (às vezes mais fácil que) desenvolver para Android. Com planejamento adequado e os recursos certos, você pode entrar para o grupo de desenvolvedores de aplicativos iOS.
A modernização estratégica de aplicativos é uma chave para o sucesso transformacional que pode aumentar a receita anual e reduzir os custos de manutenção e operação.
Antes de escrever uma única linha de código no processo de desenvolvimento de aplicativos iOS, você precisa de:
Esses três requisitos trabalham juntos: apenas membros ativos do Programa de Desenvolvedores da Apple podem postar um aplicativo na Apple App Store. Apenas aplicativos assinados e publicados pelo Xcode são elegíveis para submissão à App Store. O Xcode funciona apenas no macOS, e o macOS funciona apenas em computadores Apple.
A boa notícia é que o Xcode oferece mais do que apenas a capacidade de assinar e publicar seu aplicativo concluído. O IDE contém um designer de interface do usuário, editor de código, motor de teste, catálogo de ativos e mais — praticamente tudo o que você precisa para o desenvolvimento de aplicativos iOS.
Atualmente, existem duas linguagens de programação para o desenvolvimento de aplicativos iOS.
Uma das principais vantagens do desenvolvimento de aplicativos iOS é a extensa coleção de recursos de desenvolvedor disponíveis para você. Devido à padronização, funcionalidades e consistência do desenvolvimento de aplicativos iOS, a Apple consegue lançar APIs nativas e bibliotecas como kits que são estáveis, ricos em recursos e fáceis de usar. Você pode usar esses SDKs para iOS para integrar seu aplicativo à infraestrutura existente da Apple sem dificuldades.
Por exemplo, se você estiver trabalhando no controle de um aplicativo para uma torradeira inteligente, você pode usar o HomeKit para padronizar a comunicação entre o torradeira e o telefone. Os usuários podem coordenar a comunicação entre a torradeira inteligente e a cafeteira inteligente. Existem kits para desenvolvimento de jogos (como SpriteKit, GameplayKit e ReplayKit), aplicativos de saúde, mapas, câmeras e Siri, a assistente virtual da Apple.
Esses kits extensivos permitem que você aproveite os recursos incorporados ao iOS e integre aplicativos de terceiros com facilidade, criando aplicativos que se conectam a mídias sociais, usam a câmera ou o aplicativo de calendário nativo ou gravam automaticamente vídeos de replay de um momento especialmente emocionante de um jogo.
Os iPhones são dispositivos poderosos. Mas, para lidar com tarefas intensivas de recursos, considere transferir o trabalho pesado para a nuvem. Conectando seu aplicativo a serviços baseados na nuvem por meio de APIs, você pode usar a nuvem para armazenamento, gerenciamento de banco de dados e até mesmo caching de aplicativos. Você também pode aumentar seu aplicativo com serviços inovadores de próxima geração.
A IBM Cloud suporta frameworks Swift do lado do servidor, incluindo Kitura, para construir back-ends de iOS, bem como aplicações web. Você pode iniciar APIs REST dentro do aplicativo iOS. Usando Kitura, você pode se integrar a uma variedade de serviços do IBM Cloud, desde push notifications e bancos de dados até análises de dados móveis e aprendizado de máquina.
Mesmo os melhores desenvolvedores não escrevem código perfeito — pelo menos não na primeira tentativa. Uma vez que você tenha concluído o desenvolvimento do seu aplicativo iOS, você precisará testá-lo. Felizmente, você não precisará testar dispositivos móveis de vários fabricantes, como faria ao desenvolver para Android. O iOS é o sistema operacional móvel proprietário da Apple, que opera apenas em iPhones da Apple. Embora você possa querer testar seu aplicativo iOS em várias gerações de iPhones (com sistemas operacionais múltiplos), ainda há menos dispositivos para testar do que com Android.
Sua primeira linha de teste está no próprio Xcode. Além dos testes unitários padrão aos quais você está acostumado, o Xcode possui testes automatizados de IU. Você pode escrever testes que navegam pela sua interface do usuário, interagindo com seu aplicativo como um usuário faria para localizar quaisquer problemas. O teste de IU não usa APIs para interagir com seu código — ele simula a interação de um usuário real com seu aplicativo. Contanto que você escreva testes que cubram todos os aspectos do seu aplicativo, você pode obter automaticamente um teste de IU que é frequentemente mais completo do que o que qualquer humano poderia realizar.
No entanto, a menos que seus testes contabilizem todas as possíveis interações que um usuário poderia ter com seu aplicativo, você ainda vai querer que humanos testem seu software em versão beta. Embora você possa instalar aplicativos lateralmente em dispositivos iOS sem submetê-los à App Store, a Apple facilita para amigos, familiares ou sua base de usuários visualizar seu aplicativo com seu aplicativo TestFlight. O TestFlight permite que membros do Programa de Desenvolvedores da Apple façam testes internos com até 25 membros da equipe em até 30 dispositivos cada. Você pode dar à sua equipe de desenvolvimento de aplicativos iOS a chance de testar seu aplicativo em um grupo pequeno e se preparar para a revisão Beta da Apple para que você possa liberar seu novo aplicativo iOS para testadores externos.
Uma vez que a Apple aprove seu aplicativo sob suas diretrizes de revisão da App Store, você pode convidar até 10.000 usuários para fazer download de uma versão de teste. Esses usuários fazem download do aplicativo TestFlight e usam um link único para acessar seu aplicativo. Você pode dividir seus testadores externos em grupos personalizados e enviar compilações específicas para cada grupo, permitindo que você realize testes A/B e compare respostas a recursos. Em troca, você obtém automaticamente dados sobre o uso e os usuários podem facilmente enviar feedback sobre quaisquer problemas que encontrarem.
Uma vez concluído o desenvolvimento e teste do aplicativo iOS, você precisará enviar seu aplicativo à App Store. Você pode enviar e assinar seu aplicativo diretamente através do Xcode. Seja paciente: o processo de revisão do aplicativo pode ser longo, frequentemente exigindo múltiplas iterações de rejeição-revisão-reenvio-rejeição até que você obtenha sua aprovação final.
Depois de passar em todas as aprovações, você pode construir sua página na App Store usando um programa chamado App Store Connect e publicar seu aplicativo na App Store. Se você planeja vender seu aplicativo, lembre-se de que a Apple retira 30% das suas vendas, além da taxa anual de USD 99 que eles cobram para participar do Programa de Desenvolvedores.
