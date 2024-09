O que é desenvolvimento Android?

Após escolher o Android como sua plataforma de destino, você precisará de alguns recursos para começar com seu projeto. Novos desenvolvedores normalmente começam na página inicial do Google, o que os leva ao site do Android. Ou, você pode ir diretamente para o site do desenvolvedor Android (link reside fora ibm.com).

Lá você pode acessar uma variedade de recursos, incluindo os seguintes:

Exemplo de código para dar início ao seu desenvolvimento





Testes para verificar o comportamento e a usabilidade do seu aplicativo antes de lançá-lo





Orientações de design e comportamento que você pode seguir para criar seu aplicativo

Antes de começar, instale o Java e configure o kit de desenvolvimento Java (JDK) em seu computador. Em seguida, baixe e instale o kit de desenvolvimento de software Android (SDK), que é necessário para desenvolver aplicativos Android. Ele contém APIs que você pode usar ou fazer referência para desenvolver seu aplicativo. O navegador padrão fornecido com o sistema operacional quando você o instala é o Google Chrome, mas você pode usar outros navegadores, como o Firefox, se preferir.

Instale o Android Studio, que vem com o SDK. Android Studio é o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial para Android nativo. O IDE é essencial para ajudá-lo com codificação, verificação ortográfica, avisos de erros, desenvolvimento de UI e muito mais. Construído no software JetBrains IntelliJ IDEA, o Android Studio substituiu as ferramentas Eclipse anteriormente usadas como Android IDE.

C++ é frequentemente usado para escrever aplicativos voltados para alto desempenho e reatividade rápida (e é por isso que muitos desenvolvedores de jogos o escolhem). Se você deseja reutilizar o código C++ para seu aplicativo Android, baixe o kit de desenvolvimento nativo do Android (NDK). Este conjunto de ferramentas pode ajudá-lo a implementar partes do seu aplicativo usando código C ou C++ e bibliotecas.

Além disso, o software está disponível para emular Android em outros sistemas operacionais, incluindo Windows, Mac e Linux. O emulador do Android funciona convertendo arquivos Android em um formato reconhecível pelos outros sistemas operacionais.

O Android segue um princípio de design de material, que é usado em muitos dos aplicativos corporativos atuais. O design de material do Android fornece um guia para design visual, de movimento e de interação para que você possa criar uma experiência de usuário forte em todas as plataformas e dispositivos.