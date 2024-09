O que é Java?

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos amplamente utilizada e uma plataforma software executada em bilhões de dispositivos, incluindo notebooks, dispositivos móveis, consoles de jogos, dispositivos médicos e muitos outros. As regras e a sintaxe do Java são baseadas nas linguagens C e C++.

Um dos principais benefícios de desenvolver software com Java é sua portabilidade. Após escrever o código para um programa Java em um notebook, é muito fácil migrar o código para um dispositivo móvel. Em 1991, quando a linguagem foi inventada por James Gosling da Sun Microsystems (posteriormente adquirida pela Oracle), o objetivo principal era poder "escrever uma vez e executar em qualquer lugar".

Tão importante quanto é entender que o Java é muito diferente do JavaScript. O Javascript não precisa ser compilado, enquanto que o código Java precisa. Além disso, o Javascript só pode ser executado em navegadores da web, ao passo que o Java pode ser executado em qualquer lugar.

Ferramentas de desenvolvimento de software novas e aprimoradas estão chegando ao mercado a uma velocidade surpreendente, substituindo os produtos existentes antes considerados indispensáveis. Em função desta rotatividade continuada, a longevidade do Java é impressionante. Mesmo após mais de duas décadas após a sua criação, o Java ainda é a linguagem mais popular para o desenvolvimento de software de aplicativo. Os desenvolvedores continuam a escolhê-lo no lugar de linguagens como Python, Ruby, PHP, Swift, C++ e outras. Como resultado, o Java continua sendo um requisito importante para competir no mercado de trabalho.

A IBM oferece um tutorial simples para aprender sobre Java e desenvolver um aplicativo da web escalável usando Kubernetes e a plataforma Java.