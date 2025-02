O que é função como serviço (FaaS)?

Devido à sua capacidade de isolar e dimensionar transações com facilidade, o FaaS é adequado para cargas de trabalho de alto volume e paralelizáveis de maneira simples. Também pode ser usado para criar sistemas de back-end ou para atividades como processamento de dados, conversão de formatos, codificação ou agregação de dados.

O FaaS também é uma ótima ferramenta para aplicativos da web, backends, processamento ou fluxos de dados, ou para criar chatbots online ou back-ends para dispositivos IoT. O FaaS pode ajudá-lo a gerenciar e usar serviços de terceiros. Se você pretende desenvolver aplicativos para Android, por exemplo, pode adotar uma abordagem FaaS para manter seus custos sob controle. Como você só paga quando seu aplicativo se conecta à nuvem para uma função específica, como processamento em lote, os custos podem ser consideravelmente mais baixos do que seriam com uma abordagem tradicional.

O FaaS também pode impulsionar drasticamente o desempenho da computação. Por exemplo, dois alunos trabalharam recentemente com engenheiros da IBM para explorar como usar as funções do IBM Cloud para simulações de Monte Carlo (métodos matemáticos usados para estimar os resultados futuros de determinados eventos difíceis de prever) para estimar os preços das ações. As simulações do Monte Carlo são consideradas uma importante carga de trabalho de computação de alto desempenho.

A combinação do Monte Carlo com o IBM Cloud Functions permitiu que a equipe executasse cálculos em grande escala e permitiu que se concentrassem na lógica de negócios. Com o FaaS, a equipe concluiu uma simulação de Monte Carlo inteira em cerca de 90 segundos com mil invocações simultâneas. Comparativamente, a execução do mesmo fluxo em um laptop com quatro núcleos da CPU consumiu 247 minutos e quase 100% de utilização da CPU.