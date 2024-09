O que é migração para a nuvem?

Os serviços de nuvem permitem que as empresas assinem serviços de gerenciamento de carga de trabalho com pagamento conforme o uso. Em vez de adicionar capacidade no local para antecipar necessidades futuras, as empresas podem pagar pela capacidade de que precisam agora e escalar sob demanda. Os serviços de nuvem também ajudam a reduzir os custos associados à configuração e execução de data centers no local, que muitas vezes demandam gastos significativos com hardware e serviços públicos, além de uma grande rede de servidores.