O lift and shift é uma migração com modelo IaaS (infraestrutura como serviço), ou seja, você está movendo aplicativos na forma em que estão a partir de sua infraestrutura local para a infraestrutura na cloud pela qual você paga por meio de uma assinatura baseada em seu uso.

De um modo geral, existem dois outros tipos de migração de cloud a serem considerados:

Migração PaaS

Uma migração PaaS (plataforma como serviço) envolve revisar seus aplicativos para poder aproveitar ao máximo o stack PaaS do provedor de cloud. Você pode refatorar ou refazer o aplicativo, fazendo pequenas alterações para otimizar seu desempenho para a cloud ou usar recursos específicos da cloud, sem impactar a experiência do usuário. É possível também rearquitetar os aplicativos para aproveitar os benefícios dos microsserviços, contêineres ou da serverlesscomputing . Você pode reprojetar totalmente os aplicativos usando as ferramentas de desenvolvimento do provedor de cloud e recursos de plataforma que melhoram a produtividade do desenvolvedor.

Em comparação com o lift and shift, a migração de PaaS é mais cara, trabalhosa e demorada desde o início. Porém, permite que seus aplicativos façam maior proveito de automações das operações nativas de cloud, produtividade do desenvolvedor, segurança, resiliência e dos modelos de preço baseados em uso, que juntos podem ajudar a recuperar rapidamente seu investimento inicial.

Migração de SaaS

A migração SaaS (software como serviço) significa substituir seu aplicativo local por uma alternativa pronta na cloud, que oferece funcionalidade semelhante e amplie os benefícios da infraestrutura do seu provedor de cloud.

A migração SaaS ideal pode entregar a baixo custo de migração lift and shift com as vantagens da cloud da migração PaaS. No entanto, também pode requerer que você renuncie ou espere por alguns recursos ou customizações e provavelmente será necessário adotar as instalações SaaS do aplicativo para gerenciamento de dados, controle de acesso, segurança, e mais.