O que é um data center?

Servidores

Os servidores são computadores poderosos que fornecem aplicações, serviços e dados aos dispositivos do usuário final. Os servidores de data center vêm em vários formatos:

Os servidores montados em rack são servidores autônomos largos e planos, do tamanho de uma pequena caixa de pizza, projetados para serem empilhados uns sobre os outros em um rack, para economizar espaço (em vez de uma torre ou servidor de desktop). Cada servidor montado em rack tem sua própria fonte de alimentação, ventiladores, switches de rede e portas, juntamente com o processador, memória e armazenamento usuais.



Os servidores blade são projetados para economizar ainda mais espaço. Cada blade contém processadores, controladores de rede, memória e, às vezes, armazenamento; eles são feitos para caber em um chassi que contém vários blades e contém a fonte de alimentação, o gerenciamento de rede e outros recursos para todos os blades no chassi.



Mainframes são computadores de alto desempenho com vários processadores que podem fazer o trabalho de uma sala inteira de servidores blade ou montados em rack. Os primeiros computadores virtualizáveis, os mainframes, podem processar bilhões de cálculos e transações em tempo real.

A escolha do formato depende de muitos fatores, incluindo o espaço disponível no data center, as cargas de trabalho sendo executadas nos servidores, a energia disponível e o custo.

Sistemas de armazenamento

A maioria dos servidores inclui algum recurso de armazenamento local, chamado armazenamento de conexão direta (DAS), para permitir que os dados usados com mais frequência (dados ativos) permaneçam próximos à CPU.

Duas outras configurações de armazenamento do data center incluem o armazenamento conectado à rede (NAS) e uma rede de área de armazenamento (SAN).

O NAS fornece armazenamento de dados e acesso a dados a vários servidores por meio de uma conexão Ethernet padrão. O dispositivo NAS geralmente é um servidor dedicado com várias mídias de armazenamento: unidades de disco rígido (HDDs) e/ou unidades de estado sólido (SSDs).

Assim como o NAS, uma SAN permite o armazenamento compartilhado, mas uma SAN usa uma rede separada para os dados e consiste em uma combinação mais complexa de vários servidores de armazenamento, servidores de aplicativos e software de gerenciamento de armazenamento.

Um único data center pode usar todas as três configurações de armazenamento - DAS, NAS e SAN - bem como armazenamento de arquivos, armazenamento em bloco e tipos de armazenamento de objetos.

Rede

A rede do data center, que consiste em vários tipos de switches, roteadores e fibra óptica, transporta o tráfego de rede entre os servidores (chamado de tráfego leste/oeste) e de/para os servidores para os clientes (chamado de tráfego norte/sul).

Conforme mencionado acima, os serviços de rede de um data center normalmente são virtualizados. Isso permite a criação de redes de sobreposição definidas por software, construídas sobre a infraestrutura física da rede, para acomodar controles de segurança específicos ou contratos de nível de serviço (SLAs).

Fonte de alimentação e gerenciamento de cabos

Os data centers precisam estar sempre ativos, em todos os níveis. A maioria dos servidores possui fontes de alimentação duplas. Fontes de alimentação ininterruptas (UPS) alimentadas por bateria protegem contra picos de energia e breves quedas de energia. Geradores poderosos podem entrar em ação se ocorrer uma queda de energia mais severa.

Com milhares de servidores conectados por vários cabos, o gerenciamento de cabos é uma preocupação importante do design do data center. Se os cabos estiverem muito próximos uns dos outros, eles podem causar diafonia, o que pode afetar negativamente as taxas de transferência de dados e a transmissão de sinais. Além disso, se muitos cabos forem empacotados juntos, eles podem gerar calor excessivo. A construção e a expansão do data center devem considerar os códigos de construção e os padrões do setor para garantir que o cabeamento seja eficiente e seguro.

Redundância e recuperação de desastres

O tempo de inatividade do data center é caro para os provedores de data center e para seus clientes, e os operadores e arquitetos de data center fazem de tudo para aumentar a resiliência de seus sistemas. Essas medidas incluem desde matrizes redundantes de discos independentes (RAIDs) para proteger contra perda ou corrupção de dados no caso de falhas na mídia de armazenamento, até infraestrutura de resfriamento do data center de backup que mantém os servidores funcionando em temperaturas ideais, mesmo se o sistema de resfriamento principal falhar.

Muitos dos grandes provedores de data center têm data centers localizados em regiões geograficamente distintas, de modo que, se ocorrer um desastre natural ou uma interrupção política em uma região, as operações podem ser transferidas para outra região para obter serviços ininterruptos.

O Uptime Institute (link externo ao ibm.com) usa um sistema de quatro camadas para avaliar a redundância e a resiliência dos data centers:

Nível I— Fornece componentes básicos de capacidade de redundância, como fonte de alimentação ininterrupta (UPS) e resfriamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para dar suporte às operações de TI em um ambiente de escritório ou além.



Nível II— Adiciona subsistemas redundantes de energia e resfriamento, como geradores e dispositivos de armazenamento de energia, para maior segurança contra interrupções.



Nível III— Adiciona componentes redundantes como um diferencial importante em relação a outros data centers. As instalações de nível III não exigem desligamentos quando o equipamento precisa de manutenção ou substituição.



Nível IV -Adiciona tolerância a falhas implementando vários componentes de capacidade redundante independentes e fisicamente isolados, de modo que, quando um equipamento falha, não há impacto nas operações de TI.

Controles ambientais

Os data centers devem ser projetados e equipados para controlar fatores ambientais, a maioria dos quais estão inter-relacionados, que podem danificar ou destruir o hardware e levar a tempos de inatividade caros ou catastróficos.

Temperatura: A maioria dos data centers emprega alguma combinação de resfriamento a ar e resfriamento líquido para manter os servidores e outros hardwares operando nas faixas de temperatura adequadas. O resfriamento a ar é basicamente o ar condicionado — especificamente, o ar condicionado da sala de computadores (CRAC) voltado para toda a sala de servidores, ou para fileiras ou racks específicos de servidores. As tecnologias de resfriamento líquido bombeiam o líquido diretamente para os processadores ou, em alguns casos, imergem os servidores no líquido de arrefecimento. Os provedores de data centers estão se voltando cada vez mais para o resfriamento líquido para maior eficiência energética e sustentabilidade — isso requer menos eletricidade e menos água do que o resfriamento a ar.

Umidade: A alta umidade pode causar ferrugem no equipamento; a baixa umidade pode aumentar o risco de picos de eletricidade estática (veja abaixo). O equipamento de controle de umidade inclui os sistemas CRAC mencionados acima, ventilação adequada e sensores de umidade.

Eletricidade estática: Apenas 25 volts de descarga estática para danificar equipamentos ou corromper dados. As instalações do data center são equipadas com equipamentos para monitorar a eletricidade estática e descarregá-la com segurança.

Incêndio: Por razões óbvias, os data centers devem ser equipados com equipamentos de prevenção de incêndio e devem ser testados regularmente.