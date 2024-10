Os data centers em hiperescala representam o armazenamento de dadosem uma escala gigantesca. De acordo com a definição do Independent Data Council (IDC) de um banco de dados em hiperescala, conforme relatado pela VIAVI Solutions (link externo a ibm.com), para ser considerado um verdadeiro data center em hiperescala, ele deve conter pelo menos 5.000 servidores e ocupar pelo menos 929 metros quadrados de espaço físico. Não há uma diretriz rígida sobre o uso de energia, embora a maioria dos data centers em hiperescala use algo entre 100 megawatts (MWs) e 300 MWs.

Componentes necessários para a construção de um data center em hiperescala

Não é exagero dizer que criar um data center em hiperescala local a partir do zero é um grande empreendimento, que exigirá muito dinheiro e esforço considerável. Até mesmo uma simples lista de componentes básicos fornece uma ideia preocupante da complexidade geral e do preço do projeto:

Um trecho de terreno que possa suportar uma estrutura de pelo menos 929 metros quadrados.

Custos de desenvolvimento para pesquisar o terreno, limpar o local e prepará-lo para a construção.

Uma estrutura com pelo menos 929 metros quadrados de área útil. Ele deve ser construído com robustez suficiente para suportar as operações normais, bem como suportar o “desgaste” normal do edifício, além de quaisquer condições locais relevantes, como situações climáticas extremas ou até mesmo ocorrências geológicas.

Equipamentos de segurança contra incêndio suficientes para proteger o prédio e seus operadores, como sistemas de sprinklers e extintores extras, bem como o desenvolvimento e instrução de Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) de segurança contra incêndio.

Um estacionamento com tamanho suficiente para suportar o número de veículos usados pelos operadores do data center, bem como amplo espaço para quaisquer veículos de emergência que possam ser necessários.

Equipamentos de sistema de refrigeração para compensar o imenso calor gerado por 5.000 servidores operando 24 horas por dia.

Linhas e tubulações de água especializadas para dar suporte ao sistema de resfriamento.

Linhas de energia e equipamentos dedicados e reforçados para lidar com segurança com cargas elétricas maciças.

Sistemas de energia de backup em caso de indisponibilidade da linha principal.

Pelo menos 5.000 servidores.

Racks de metal (ou madeira) para abrigar 5.000 servidores.

Equipamentos de TI associados.

Cabeamento reforçado para conectar 5.000 servidores.

Equipamentos de rede para conectar 5.000 servidores.

Equipamentos de telecomunicações (telecom).

Firewalls especializados e outros protocolos para melhorar a segurança cibernética de data centers.

Lembre-se de que essa lista não é abrangente e não representa os custos totais associados à construção de um data center em hiperescala. Por exemplo, não inclui o principal ativo necessário para tais atividades: eletricidade. Também não menciona os acordos complicados e possivelmente caros que precisarão ser firmados com os governos e as comunidades locais. No entanto, a lista sugere o quão complexo e multifacetado esse empreendimento pode ser, mostrando que o que está sendo construído é nada menos que uma fábrica de dados em grande escala.