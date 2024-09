O que é um data center em hiperescala?

Os data centers são usados desde a década de 1940, quando um único computador gigantesco ocupava espaços de departamentos inteiros. À medida que os computadores se tornaram mais eficientes em termos de tamanho ao longo dos anos, o espaço físico local alocado a eles também evoluiu. Então, na década de 1990, a primeira explosão de microcomputadores foi vista, reduzindo radicalmente o tamanho necessário para as operações de TI. Não demorou muito para que as "salas de servidores" passassem a ser chamadas de "data centers".

Em termos de avanços importantes, muitas vezes considera-se que o primeiro data center em hiperescala foi lançado em 2006 pelo Google em The Dalles, OR (perto de Portland). Essa instalação em hiperescala ocupa atualmente um espaço de mais de 120 mil metros quadrados e emprega uma equipe de aproximadamente 200 operadores de data center. O termo "atualmente" é utilizado porque o Google agora tem planos de expandir esse "campus de energia" com um projeto de expansão de USD 600 milhões, que adicionará um quinto prédio de aproximadamente 27.000 metros quadrados. Demonstrando seu compromisso adicional com essa tecnologia, o Google agora opera 14 instalações de data center nos EUA - bem como 6 na Europa, 3 na Ásia e 1 no Chile.

No momento, as maiores instalações de hiperescala do mundo (link externo a ibm.com) encontram-se na região da Mongólia Interior da China. É lá que a China Telecom opera um data center em hiperescala com cerca de 1 milhão de metros quadrados. Em outras palavras, o maior data center tem o tamanho de 165 campos de futebol americano oficiais, todos juntos em um espaço de 11 campos de futebol americano de largura e 15 campos de futebol americano de comprimento. Não é de surpreender que esse gigantesco data center em hiperescala (cuja construção custou US$ 3 bilhões) esteja equipado com tudo o que é necessário em termos funcionais e até mesmo possua instalações residenciais para os operadores de data center em hiperescala que trabalham lá.