O que é hiperescala?

Nem todas as empresas podem arcar com os investimentos financeiros substanciais necessários para criar hiperescaladores elaborados ou desejam assumir tal compromisso financeiro. Lembre-se, não estamos falando simplesmente de custos de construção. Também há compras maciças de equipamentos a serem consideradas.

Também foi observado que algumas instalações de hiperescala consomem mais energia do que pequenas cidades. Assim, os custos com eletricidade e as preocupações ambientais geralmente também devem ser considerados na estratégia da empresa sobre o uso de hiperescaladores.

Como alternativa à compra de equipamentos, algumas empresas ainda se envolvem na prática de colocalização, na qual servidores ou outros equipamentos de computação são alugados.

Os hiperescaladores também causaram impacto quando se trata de dispositivos da Internet das coisas (IoT) e de como são gerenciados. O fato de as nuvens de hiperescala estarem sendo usadas em conjunto com equipamentos preexistentes (em muitos casos) ajuda a reduzir o preço dos investimentos em infraestrutura para o ecossistema de IoT, tornando-o mais vantajoso para as empresas.