A SAN libera o dispositivo de armazenamento para que não fique em um barramento de servidor específico. Ela conecta o armazenamento diretamente à rede, de modo que seja externalizado e distribuído funcionalmente em toda a organização. A SAN também centraliza os dispositivos de armazenamento e o agrupamento de servidores, o que pode facilitar e reduzir o custo da administração centralizada e diminuir o custo total de propriedade.

Normalmente, as SANs usam sistemas de armazenamento em nível de bloco e permitem que as aplicações de migração de dados tenham um melhor desempenho ao transmitir os dados diretamente da origem para o destino com pouca intervenção do servidor. No entanto, as organizações podem usar qualquer sistema de arquivos de rede (NFS) adequado para suas próprias infraestruturas. As SANs também permitem que vários hosts acessem vários dispositivos de armazenamento conectados à mesma rede em novas arquiteturas de rede. Uma SAN pode trazer os seguintes benefícios:

Maior disponibilidade de aplicações

O armazenamento existe independentemente das aplicações e é acessível por vários caminhos para maior confiabilidade, disponibilidade e facilidade de manutenção.

Melhor desempenho das aplicações

As SANs descarregam e migram o processamento de armazenamento dos servidores para redes separadas.

Centralização e consolidação

As SANs simplificam o gerenciamento, a escalabilidade, a flexibilidade e a alta disponibilidade.

Transferência e compartimentação de dados de locais remotos

As SANs protegem os dados contra desastres e ataques maliciosos com uma cópia remota.

Gerenciamento centralizado simples

As SANs simplificam o gerenciamento por meio da criação de imagens individuais de mídia de armazenamento.