IBM storage FlashSystem 5000

Invista em armazenamento de dados denso e com eficiência energética que faz a diferença.Os dispositivos FlashSystem aproveitam os módulos IBM FlashCore com recursos de compactação de armazenamento computacional, fornecendo consolidação de armazenamento e diferenciação de eficiência de energia.À medida que seus dados crescem, garanta que sua energia diminua.

Análise de dados de armazenamento

Funções analíticas de armazenamento mais rápidas, tempo de insight mais rápido. Processe seus dados e tenha insights mais profundos com grande velocidade, no local ou na nuvem, utilizando ferramentas criadas com análises de dados do armazenamento flash.