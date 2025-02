IBM Storage FlashSystem C200

O IBM FlashSystem C200 é a mais recente adição à família FlashSystem, oferecendo menor TCO e durabilidade empresarial.

O FlashSystem C200 amplia nossa liderança em armazenamento all-flash para novas cargas de trabalho, como streaming de mídia, arquivos e backups. Seu equilíbrio de preço, desempenho e capacidade pode substituir o armazenamento em HDD por uma solução flash confiável que pode reduzir os custos de armazenamento. O FlashSystem C200 é apoiado por nossas garantias do FlashSystem, incluindo eficiência energética, downtime zero e detecção de ransomware. As substituições de unidades em manutenção são garantidas, com 5,5 vezes mais ciclos de gravação do que as unidades QLC padrão do setor.