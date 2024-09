Os métodos de armazenamento evoluíram para atender à natureza mutável dos dados. Os dados podem ser transacionais e coletados em volumes menores, que são armazenados com precisão em um banco de dados em uma unidade de disco em um servidor. O armazenamento baseado em arquivos e o armazenamento baseado em blocos são adequados para esse tipo de dados estruturados e continuam funcionando bem em determinados cenários. Mas a Internet mudou tudo. As organizações lutam para gerenciar volumes crescentes de conteúdo digital baseado na web (dados não estruturados). O armazenamento baseado em objetos pode enfrentar esse desafio.

Sua empresa provavelmente tem necessidades de armazenamento diferentes, dependendo dos requisitos de velocidade e desempenho de suas operações de TI. Analise cuidadosamente os métodos de armazenamento baseados em arquivos, blocos e objetos, pois cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. Você pode achar que uma combinação dessas arquiteturas atenderá melhor às suas necessidades de armazenamento de dados.

Armazenamento de arquivos

O armazenamento de arquivos organiza e armazena dados dentro de uma pasta. Os arquivos são nomeados, identificados com metadados (normalmente, o nome do arquivo, tipo de arquivo e quando foi criado e atualizado pela última vez) e organizados em pastas sob uma hierarquia de diretórios e subdiretórios. Você pode pensar no armazenamento de arquivos da mesma forma que armazena arquivos físicos em papel em um armário de arquivamento. Há múltiplas gavetas (diretórios) e pastas de arquivos rotuladas dentro de cada gaveta (subdiretórios). Para localizar uma pasta de arquivos específica em seu armário de arquivamento, retire a gaveta apropriada e veja os rótulos das pastas. Da mesma forma, para acessar os dados em um sistema de armazenamento de arquivos, o sistema do seu computador requer apenas o caminho (diretórios e subdiretórios) no qual encontrá-los. Um sistema de armazenamento hierárquico como esse funciona bem com quantidades de dados relativamente pequenas e facilmente organizadas. No entanto, à medida que o número de arquivos cresce, o processo de busca e recuperação pode se tornar complicado e demorado.

Armazenamento de objetos

O armazenamento baseado em objetos surgiu como método preferencial para arquivamento de dados e backup das comunicações digitais atuais — mídia não estruturada, conteúdo da web (e-mail, vídeos, arquivos de imagens e páginas da web) e dados de sensores produzidos por dispositivos IoT. Em vez de dividir arquivos em blocos armazenados em discos em um sistema de arquivos, esse sistema de armazenamento trata objetos como unidades discretas de dados armazenados em um ambiente de dados estruturalmente simples.

O armazenamento de objetos não usa pastas, diretórios ou hierarquias complexas. Em vez disso, cada objeto é um repositório autocontido simples, que inclui os dados, metadados e um número de ID de identificação exclusivo que um aplicativo usa para localizá-lo e acessá-lo. Nesse caso, os metadados são mais descritivos do que com uma abordagem baseada em arquivos. Você pode personalizar os metadados com contexto adicional que você pode extrair e aproveitar posteriormente para outros fins, como análises de dados.

Use o armazenamento de objetos como uma solução se precisar de capacidade de armazenamento econômica para o ajuste de escala de dados não estruturados muito além dos limites efetivos das soluções de blocos e arquivos. O armazenamento de objetos também é ideal para arquivar dados que não mudam com frequência ou de forma alguma (arquivos estáticos), como registros de transações ou arquivos de músicas, imagens e vídeos.

Armazenamento de bloco

O armazenamento de bloco oferece uma alternativa ao armazenamento baseado em arquivos, com eficiência e desempenho aprimorados. O armazenamento em bloco divide um arquivo em blocos de dados de tamanho igual e armazena esses blocos de dados separadamente sob um endereço exclusivo. Você não precisa de uma estrutura de pastas e arquivos. Em vez disso, você pode armazenar a coleção de blocos em qualquer lugar do sistema para máxima eficiência.

Para acessar um arquivo, o sistema operacional de um servidor usa o endereço exclusivo para reunir os blocos novamente, montando-os no arquivo. Você ganhará eficiência, pois o sistema não precisa navegar por diretórios e hierarquias de arquivos para acessar os blocos de dados. O armazenamento de bloco funciona bem para aplicativos críticos de negócios, bancos de dados transacionais e máquinas virtuais que exigem baixa latência (atraso mínimo), acesso granular ou mais detalhado aos dados e desempenho consistente.

