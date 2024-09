O que são contêineres?

Os contêineres aproveitam uma forma de virtualização do sistema operacional (SO) na qual os recursos do kernel do SO (por exemplo, namespaces e cgroups do Linux, silos do Windows e objetos de trabalho) podem ser usados para isolar processos e controlar a quantidade de CPU, memória e disco que esses processos podem acessar.

Mais portáteis e eficientes em termos de recursos do que as máquinas virtuais (VMs), os contêineres se tornaram as unidades de computação padrão de aplicações nativas da nuvem modernas. Além disso, os contêineres são essenciais para a infraestrutura de TI subjacente que alimenta as configurações de multinuvem híbrida – a combinação de local, nuvem privada, nuvem pública e mais de um serviço de nuvem de mais de um fornecedor de nuvem.

De acordo com um relatório da Business Research Insights1, o mercado global de tecnologia de contêineres foi avaliado em US$ 496,4 milhões em 2021 e espera-se que atinja US$ 3123,42 milhões até 2031, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 19,8%.