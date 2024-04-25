Contêineres versus máquinas virtuais (VMs): qual é a diferença?

Na virtualização tradicional, um hipervisor virtualiza o hardware físico. O resultado é que cada máquina virtual contém um sistema operacional convidado, uma cópia virtual do hardware do qual o sistema operacional precisa para ser executado e uma aplicação e suas bibliotecas e dependências associadas. VMs com sistemas operacionais diferentes podem ser executadas no mesmo servidor físico. Por exemplo, uma VM VMware pode ser executada ao lado de uma VM Linux, que é executada ao lado de uma VM Microsoft etc.

Em vez de virtualizar o hardware subjacente, os contêineres virtualizam o sistema operacional (normalmente Linux ou Windows) para que cada contêiner individual contenha somente a aplicação e suas bibliotecas e dependências. Os contêineres são pequenos, rápidos e portáteis porque, ao contrário de máquinas virtuais, os contêineres não precisam incluir um sistema operacional convidado em cada instância e podem, em vez disso, simplesmente Aproveite as funcionalidades e os Recursos do sistema operacional host.

Assim como as máquinas virtuais, os contêineres permitem que os desenvolvedores melhorem a utilização da CPU e da memória das máquinas físicas. Onde os contêineres vão ainda mais longe é que, como eles também permitem a arquitetura de microsserviços, os componentes das aplicações podem ser implementados e escalonados de forma mais granular. Essa é uma alternativa atraente em vez de ter que escalar uma aplicação monolítica inteira porque um único componente está tendo problemas com carga.

Junte-se a Nigel Brown enquanto ele analisa mais de perto como os contêineres diferem das VMs: