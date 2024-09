O que é implementação contínua?

Implementação contínua vs. entrega contínua

Embora "implementação contínua" e "entrega contínua" possam parecer a mesma coisa, elas são, na verdade, duas abordagens diferentes para a liberação frequente.

entrega contínua é uma prática de desenvolvimento de software na qual o software é construído de forma que possa ser liberado para produção a qualquer momento. Para conseguir isso, um modelo de entrega contínua envolve ambientes de teste semelhantes à produção. Novas compilações executadas em uma solução de entrega contínua são implementadas automaticamente em um ambiente de teste de garantia de qualidade automático que testa qualquer número de erros e inconsistências. Depois que o código passa em todos os testes, a entrega contínua requer intervenção humana para aprovar as implementações na produção. A implementação em si é então realizada por automação.

A implementação contínua leva a automação uma etapa adiante e elimina a necessidade de intervenção manual. Os testes e desenvolvedores são considerados confiáveis o suficiente para que uma aprovação para liberação de produção não seja necessária. Se os testes passarem, o novo código será considerado aprovado e a implementação para produção simplesmente acontece.

A implementação contínua é o resultado natural da entrega contínua bem-sucedida. Eventualmente, a aprovação manual fornece pouco ou nenhum valor e apenas diminui o ritmo lentamente. Nesse ponto, ela é eliminada e a entrega contínua torna-se uma implementação contínua.

Implementação contínua vs. integração contínua

Outro elemento-chave para garantir a implementação contínua e uniforme é a integração contínua. Para que a automação dos processos de implementação funcione, todos os desenvolvedores que trabalham em um projeto precisam de uma maneira eficiente de comunicar as mudanças que ocorrem. A integração contínua torna isso possível.

Normalmente, ao trabalhar no mesmo projeto de desenvolvimento de software, os desenvolvedores trabalham com cópias individuais de uma ramificação mestre do código. No entanto, problemas de funcionalidade e bugs podem ocorrer depois que os desenvolvedores mesclam suas mudanças no código base principal, especialmente quando os desenvolvedores trabalham independentemente uns dos outros. Quanto mais tempo trabalham de forma independente, maior é o risco.

Com CI, todos combinam suas mudanças de código em um repositório pelo menos uma vez por dia. Conforme as atualizações ocorrem, os testes de compilação automatizados são executados para garantir que todas as mudanças permaneçam compatíveis com a ramificação principal. Isso atua como uma proteção contra falhas para detectar problemas de integração o mais rápido possível.