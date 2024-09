O que é entrega contínua?

Entrega contínua ágil

Anteriormente, você lançava o software apenas uma vez e depois o atualizava. Em seguida, você consultaria os clientes somente no início e no fim para saber se o software atendeu às necessidades deles.



O Agile é uma maneira de produzir software em iterações curtas em um cronograma de entrega contínua, e o processo de entrega contínua ágil de hoje significa que você pode liberar o código para o cliente à medida que cada recurso definido se tornar disponível. Desenvolvimento ágil e entrega contínua são suas chaves para obter recursos para o cliente assim que estiver pronto para produção. Seu objetivo é ter todos os recursos prontos para lançamento assim que sair do pipeline.

DevOps e entrega contínua

Nas últimas décadas, o desenvolvimento de software sofreu mudanças significativas à medida que foi passando do conceito de cascata padrão para a metodologia ágil mais eficiente. Para se adaptar, você precisa mudar para uma abordagem focada em agilidade, DevOps e entrega contínua. Como parte de um pipeline de entrega contínua, esses processos focados permitem versões e atualizações de software mais confiáveis e de alta qualidade.

À medida que você faz lançamentos de software mais rápidos e menores por meio do desenvolvimento ágil, seu foco se torna mais estreito nos estágios individuais do desenvolvimento de software. Ao mesmo tempo, o DevOps mantém sua mente focada no “panorama geral” e na mudança cultural, à medida que o desenvolvimento e as operações se fundem em uma equipe que trabalha em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, da codificação aos testes, da implantação ao suporte.

