A incorporação de testes contínuos nos processos DevOps oferece vários benefícios para empresas em crescimento.

Melhor eficiência e implantações de maior qualidade. O teste contínuo fornece um método automatizado de gerenciamento de garantia de qualidade e interoperação de qualidade entre fluxos de trabalho em cada estágio do ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC). Ao integrar ciclos de feedback contínuo aos módulos de teste de usuários e unidades, os desenvolvedores podem receber a visão prática de que precisam para melhorar a compatibilidade e o desempenho do código antes que ele seja implantado. Essa eficiência resolve as desconexões entre vários membros da equipe de DevOps e suporta cronogramas acelerados de entrega de software.

Detecção e correção rápidas de erros para projetos distribuídos. As arquiteturas de desenvolvimento modernas de hoje são multifacetadas e multicamadas. Os testes contínuos ajudam as equipes de desenvolvimento a eliminar essas complexidades, incorporando uma solução de testes automatizada e dimensionável que melhora significativamente os cronogramas de descoberta e correção de erros.

Experiência do usuário aprimorada. Os métodos avançados de teste contínuo podem simular uma variedade de casos de uso exclusivos e cenários de solução de problemas e observar como os usuários respondem a eles. O insight obtido com essas simulações permite que os desenvolvedores removam as ineficiências da interface do usuário mais cedo e evitem surpresas indesejadas após a implantação do produto físico.

Custos reduzidos devido à interrupção dos negócios relacionada ao desenvolvimento. Especialmente em grandes sistemas interconectados, um erro em apenas um módulo de um aplicativo pode ter efeitos cascata que podem causar tempo de inatividade indesejado, afetando negativamente a produtividade e os resultados financeiros.

Os provedores de nuvem, por exemplo, relatam rotineiramente falhas em uma extremidade que paralisam uma região inteira e causam interrupções que duram várias horas. Isso pode ser particularmente devastador para as organizações que dependem da alta disponibilidade de serviços. Os testes contínuos em um nível granular identificam erros que, de outra forma, poderiam ser invisíveis em grandes sistemas de software e ajudam a evitar os custos de interrupção dos negócios.