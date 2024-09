Realizar os testes mais cedo, ou seja, no início do ciclo de vida do desenvolvimento de software, ajuda a encontrar defeitos mais rapidamente, aplicar correções de forma mais eficiente e lançar um produto de maior qualidade mais cedo. Quando se trata de testes de software com a tecla Shift para a esquerda, quanto mais sofisticados forem os casos de teste, melhor. Infelizmente, as soluções típicas de monitoramento não podem entregar os resultados significativos que as equipes precisam para otimizar seus aplicativos na pré-produção.

O teste Shift-left com o IBM Instana Observability apresenta visibilidade em tempo real do desempenho e comportamento do aplicativo ou sistema que está sendo testado para ajudar as equipes de software a identificar e corrigir problemas no início do processo de desenvolvimento. Empregando uma metodologia de teste shift-left, o Instana ajuda a melhorar a qualidade e a confiabilidade do produto, ao mesmo tempo em que reduz o tempo e o esforço necessários para os testes.