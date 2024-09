Para os negócios que estão avançando em suas iniciativas de transformação digital, é fundamental entender como os usuários interagem com os endpoints digitais (aplicações, sites, aplicativos móveis ou outros serviços online) e resolver proativamente todos os problemas que possam levar a uma experiência desagradável para o usuário. No entanto enquanto os ambientes de TI ganham complexidade e ficam mais fragmentados, pode ser muito difícil para as equipes de operação de TI obter visibilidade de ponta a ponta sobre as jornadas do usuário e assegurar uma experiência positiva e sem percalços para o usuário final nesses endpoints.

O monitoramento da experiência digital (DEM) com o IBM Instana Observability permite que suas equipes de TI observem os problemas de desempenho da aplicação em tempo real, da perspectiva do usuário final. Com a observabilidade integral e métricas contextuais baseadas em IA, a Instana ajuda a identificar os problemas de desempenho em endpoints, dispositivos do usuário e jornadas do usuário. O rastreamento distribuído e automático acelera a determinação da causa raiz e a prevenção ou remediação de incidentes. Com o Instana, você pode otimizar também a responsividade de seus endpoints digitais, reduzir o tempo de inatividade gera resultados de negócios e proporciona melhores experiências aos seus usuários.