Com o Instana, a Dealerware agora pode monitorar, observar e gerenciar todos os seus ambientes. Em um único painel de controle, os usuários podem ver onde ocorrem os problemas, entender as causas e iniciar as correções.

"Tenho usado o Instana como uma ferramenta de solução de problemas", diz Kenneth Skertchly, engenheiro sênior de DevOps na Dealerware. "É ótimo ter algo para poder rastrear a raiz do problema na visão da infraestrutura. Ele forneceu informações sobre problemas que eu não conhecia.""

A Dealerware agora entende por que uma determinada consulta de banco de dados ou microsserviço aumentou a latência e como remover o gargalo. Com essas informações e ações, a empresa fecha lacunas de latência à medida que elas ocorrem, melhorando o desempenho da plataforma Dealerware e a experiência do cliente. Quando um serviço específico tem problemas de latência, a equipe de engenharia pode alertar a equipe de interface do usuário para ocultar determinadas funcionalidades.

Esse recurso foi importante especialmente após a mudança do setor no início de 2020, quando a Dealerware teve que ajustar os procedimentos operacionais padrão e ficar sem contato. A empresa descobriu que, em alguns casos, os contratos enviados via SMS levavam até 10 minutos para chegar aos clientes.

Usando dados em tempo real do Instana e AWS CloudWatch, a equipe de DevOps descobriu que as mensagens de texto foram enfileiradas com trabalhos de execução mais longa. A equipe conseguiu separar as filas, monitorá-las e definir alertas, resultando em uma diminuição na latência de entrega de 10 minutos para 10 a 12 segundos.

O que vem a seguir para a Dealerware

Com a latência sob controle, a equipe de Dealerware está mudando seu foco para desenvolver novos recursos e funcionalidades da plataforma e acelerar sua integração contínua, o processo de entrega contínua (CI/CD).

Bryce Hendrix, arquiteto de plataforma líder da Dealerware, explica: "Com o Instana, nosso objetivo diário é garantir uma expectativa de latência. Nosso objetivo para chamadas de serviço é concluir em menos de 250 milissegundos. Então, não é apenas para simulações de incêndio. No dia a dia, podemos melhorar o desempenho e isso nos leva a atingir esse objetivo de 250 milissegundos. A Instana torna isso possível.”

A equipe de engenharia também está procurando expandir o uso do Instana para outras equipes, em particular marketing e suporte ao cliente. Embora essas equipes possam não querer se aprofundar tanto nos dados quanto o desenvolvimento e as operações, métricas de nível superior relevantes para seus negócios produzirão insights valiosos.

É aqui que entram os painéis personalizáveis do Instana. Em vez de olhar para um único monitor no escritório, os usuários individuais podem criar widgets que mostram métricas personalizadas relevantes para eles e montá-los para criar páginas de destino personalizadas que serão a primeira coisa que eles verão pela manhã quando o trabalho começar.