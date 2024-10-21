Para impulsionar uma mentalidade organizacional verdadeiramente baseada em dados, as empresas devem integrar soluções de inteligência de dados que vão além da análise convencional. Essas plataformas funcionam como ecossistemas sofisticados, facilitando a coleta, análise, interpretação e implementação prática de insights de diversas fontes de dados.

As empresas estão investindo pesadamente em big data e inteligência artificial (IA) para liberar esses benefícios. A NewVantage Partners relata que 97% das organizações estão investindo em iniciativas de dados e 91% estão investindo em atividades de IA. O objetivo é transformar os dados de um subproduto das operações de negócios em um ativo estratégico que alimenta a tomada de decisões, a inovação e a satisfação do cliente.

No entanto, mergulhar em análises sem uma direção clara pode levar a confusão e ineficiência. O custo da má gestão é alto, com o Gartner relatando perdas médias de USD 12,9 milhões por ano devido à má qualidade de dados. É aqui que as soluções de inteligência de dados provam seu valor, ajudando a garantir que os dados não sejam apenas abundantes, mas também precisos, acessíveis e governados por padrões de qualidade.

A IBM está na vanguarda da inteligência de dados, oferecendo um pacote abrangente de ferramentas para gerenciamento de dados e análise avançada. Ao aperfeiçoar a descoberta, o compartilhamento e a seleção de ativos de dados confiáveis, a plataforma aumenta a produtividade dos profissionais de dados e acelera o time to value.

Ele também integra funcionalidades robustas de gestão de dados, ajudando a garantir que a qualidade de dados esteja em conformidade com as normas. Além disso, a inteligência de dados fornece insights em tempo real, capacitando as empresas a tomarem decisões informadas e a aproveitarem o potencial da IA generativa.