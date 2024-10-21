Na era da progressão digital implacável, as empresas estão à beira de um renascimento de dados. A proliferação de dispositivos digitais e interações resultou em um fluxo sem paralelo de dados em que as empresas devem navegar com precisão e estratégia.
As empresas exigem mais do que apenas gerenciamento de dados; elas precisam aproveitar o impulso das soluções avançadas de inteligência de dados para ajudar a garantir a capacidade de inovação e manter o domínio do mercado.
À medida que nos aprofundamos na datasphere, os números são impressionantes. A criação global de dados deve ultrapassar 180 zettabytes até 2025, um aumento meteórico em relação aos já impressionantes 64 zettabytes documentados em 2020. Nesse ambiente, a inteligência de dados não é uma ferramenta opcional, mas um componente crítico do kit de sobrevivência de todas as empresas.
As organizações estão passando por mudanças transformadoras nas suas estratégias de dados. A fragmentação dos conjuntos de dados, combinada com a promessa da IA generativa, amplifica a pressão sobre a produtividade e expõe as lacunas na preparação das empresas para essa tecnologia emergente.
Embora transformar dados em inteligência significativa seja crucial, usuários como analistas e cientistas de dados estão cada vez mais sobrecarregados por vastas quantidades de informações.
Esses desafios motivam os líderes de dados a buscarem orientação e soluções prontas para a última geração de sua estratégia de dados, para que possam entregar dados confiáveis aos consumidores de sua organização.
Para impulsionar uma mentalidade organizacional verdadeiramente baseada em dados, as empresas devem integrar soluções de inteligência de dados que vão além da análise convencional. Essas plataformas funcionam como ecossistemas sofisticados, facilitando a coleta, análise, interpretação e implementação prática de insights de diversas fontes de dados.
As empresas estão investindo pesadamente em big data e inteligência artificial (IA) para liberar esses benefícios. A NewVantage Partners relata que 97% das organizações estão investindo em iniciativas de dados e 91% estão investindo em atividades de IA. O objetivo é transformar os dados de um subproduto das operações de negócios em um ativo estratégico que alimenta a tomada de decisões, a inovação e a satisfação do cliente.
No entanto, mergulhar em análises sem uma direção clara pode levar a confusão e ineficiência. O custo da má gestão é alto, com o Gartner relatando perdas médias de USD 12,9 milhões por ano devido à má qualidade de dados. É aqui que as soluções de inteligência de dados provam seu valor, ajudando a garantir que os dados não sejam apenas abundantes, mas também precisos, acessíveis e governados por padrões de qualidade.
A IBM está na vanguarda da inteligência de dados, oferecendo um pacote abrangente de ferramentas para gerenciamento de dados e análise avançada. Ao aperfeiçoar a descoberta, o compartilhamento e a seleção de ativos de dados confiáveis, a plataforma aumenta a produtividade dos profissionais de dados e acelera o time to value.
Ele também integra funcionalidades robustas de gestão de dados, ajudando a garantir que a qualidade de dados esteja em conformidade com as normas. Além disso, a inteligência de dados fornece insights em tempo real, capacitando as empresas a tomarem decisões informadas e a aproveitarem o potencial da IA generativa.
O poder transformador de uma solução de inteligência de dados reside em sua capacidade de aumentar a agilidade dos negócios e a capacidade de inovação. Ao quebrar silos e promover uma cultura de colaboração informada, essas soluções posicionam as empresas para agir de forma rápida e com um entendimento mais profundo de seus mercados.
Com o aumento do escrutínio sobre privacidade de dados e regulamentações, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), um sofisticado sistema de inteligência de dados, que oferece recursos de vigilância e conformidade, é essencial para navegar em campos minados regulatórios e, ao mesmo tempo, garantir a confiança do cliente.
A adoção de uma infraestrutura robusta de inteligência de dados equipa as empresas com as ferramentas necessárias para lidar com o dilúvio de dados de forma eficaz. Aqui estão alguns dos principais pontos focais para a integração da inteligência de dados para otimizar e acelerar os objetivos comerciais:
Aproveitando a agilidade das tecnologias baseadas em nuvem, as soluções de inteligência de dados auxiliam as empresas no processamento de dados escaláveis e em tarefas analíticas. Essa sinergia de nuvem-edge possibilita a extração rápida de insights e permite a implementação de decisões que impactam significativamente o desempenho e a estratégia.
Com um sistema de inteligência de dados instalado, as empresas podem manter a gestão de dados e a qualidade dos dados na vanguarda. Esses sistemas automatizam os controles de qualidade, mantendo a integridade da análise de dados e reforçando a tomada de decisões com dados de alto calibre.
A integração da inteligência de dados reafirma a importância de uma filosofia de negócios orientada por dados. Os insights são compartilhados entre os departamentos, instigando um impulso coletivo para o uso de dados para o crescimento dos negócios, aprimorando a experiência do cliente e obtendo uma vantagem competitiva.
As soluções Advanced de inteligência de dados estão equipadas para gerenciar a conformidade com as regulamentações em evolução. Isso ajuda as empresas a migrar além das respostas reativas às expectativas legais, adotando estratégia de gerenciamento de dados que estejam alinhadas aos padrões internacionais e garantam a confiança e a lealdade dos clientes.
Em uma era em que os dados influenciam o destino das empresas, aquelas equipadas com soluções superiores de inteligência de dados estão preparadas para liderar o caminho. À medida que as culturas organizacionais se voltam para insights e estratégias impulsionadas por análises precisas e perspicazes, a aspiração de prosperar em meio ao dilúvio digital torna-se uma meta alcançável.
A IBM capacita as organizações a liberar o valor de seus dados. Por meio de uma combinação de plataformas abrangentes, soluções líderes de setores e integração avançada de IA, a IBM fornece uma abordagem holística para gerenciamento de dados e análise de dados.
Você pode aprimorar sua estratégia de dados usando soluções avançadas, como o IBM Knowledge Catalog (IKC) para governança e gerenciamento de dados abrangentes, o IBM Manta Data Lineage para relatórios e linhagem de dados detalhados e o IBM Data Product Hub para compartilhamento em toda a organização. Essas ferramentas permitem que as organizações alcancem níveis incomparáveis de qualidade, visibilidade, confiabilidade e utilidade dos dados.
