O que é computação em nuvem?

Uma nuvem híbrida é exatamente o que o nome sugere: uma combinação de nuvem pública, nuvem privada e ambientes no local. Especificamente (e idealmente), uma nuvem híbrida conecta uma combinação desses três ambientes a uma infraestrutura única e flexível para executar as aplicações e cargas de trabalho da organização.

No início, as organizações se voltaram para os modelos de computação em nuvem híbrida principalmente para migrar partes de seus dados locais para a infraestrutura de nuvem privada e, em seguida, conectar essa infraestrutura à infraestrutura de nuvem pública hospedada fora do local por fornecedores de nuvem. Esse processo foi feito por meio de um pacote de solução de nuvem híbrida, como o Red Hat OpenShift, ou ferramentas de gerenciamento de TI e middleware, para criar um "painel único". As equipes e os administradores contam com esse dashboard unificado para ver suas aplicações, redes e sistemas.

Hoje, a arquitetura de nuvem híbrida expandiu-se além da conectividade física e da migração para a nuvem para oferecer um ambiente flexível, seguro e econômico compatível com a portabilidade e a implementação automática de cargas de trabalho em vários ambientes. Essa funcionalidade possibilita que uma organização atinja seus objetivos técnicos e de negócios de forma mais eficaz e econômica do que apenas com uma nuvem pública ou privada. Por exemplo, um ambiente de nuvem híbrida é ideal para DevOps e outras equipes desenvolverem e testarem aplicações da web. Isso libera as organizações de comprar e expandir os equipamentos físicos de hardware no local necessários para executar testes de aplicações, oferecendo um tempo mais rápido de lançamento no mercado. Depois que uma equipe desenvolve uma aplicação na nuvem pública, ela podem migrar a aplicação para um ambiente de nuvem privada com base nas necessidades de negócios ou em fatores de segurança.

A nuvem pública também possibilita que as empresas escalem rapidamente os recursos em resposta a picos não planejados de tráfego sem afetar as cargas de trabalho da nuvem privada, uma funcionalidade conhecida como "cloud bursting". Canais de streaming, como o da Amazon, utilizam o cloud bursting para suportar o tráfego de visualização aumentado quando iniciam novos programas.

Atualmente, a maioria das organizações empresariais depende de um modelo de nuvem híbrida porque oferece maior flexibilidade, escalabilidade e otimização de custos do que as configurações tradicionais de infraestrutura no local. De acordo com o IBM Transformation Index: State of Cloud, mais de 77% das empresas e profissionais de TI adotaram uma abordagem de nuvem híbrida.