Contêineres são componentes de aplicações leves e executáveis que combinam o código-fonte das aplicações com todas as bibliotecas do sistema operacional (SO) e as dependências necessárias para executar o código em qualquer ambiente.

A capacidade de criar contêineres existe há décadas, mas tornou-se amplamente disponível em 2008 quando a Linux incluiu funções de contêineres em seu kernel. Isso tornou-se ainda mais essencial após a chegada da plataforma de conteinerização de código aberto Docker em 2013. (O Docker é tão popular que "contêineres do Docker" e "contêineres" são frequentemente usados de forma intercambiável). Atualmente, os contêineres são compatíveis com muitos outros sistemas operacionais além do Linux, incluindo o Windows.

Como são menores, mais eficientes em termos de recursos e mais portáteis do que as máquinas virtuais (VMs), os contêineres e, mais especificamente, os microsserviços ou as funções serverless em contêineres — se tornaram as unidades de computação de fato das aplicações modernas nativas em nuvem.