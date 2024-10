O que é uma unidade central de processamento (CPU)?

A funcionalidade da CPU é gerenciada pela unidade de controle, com assistência de sincronização fornecida pelo clock do computador. O trabalho da CPU ocorre de acordo com um ciclo estabelecido, conhecido como ciclo de instrução da CPU, que exige um certo número de repetições das seguintes instruções básicas de computação, conforme permitido pela potência de processamento do computador:

Busca: as buscas ocorrem sempre que os dados são recuperados da memória.

Decodificação: o decodificador dentro da CPU traduz instruções binárias em sinais elétricos que envolvem outras partes da CPU.

Execução: a execução ocorre quando os computadores interpretam e executam o conjunto de instruções de um programa de computador.

É importante mencionar que, com alguns ajustes básicos, o clock do computador dentro de uma CPU pode ser manipulado para manter o tempo mais rápido do que o normal. Alguns usuários fazem isso para que o computador opere em velocidades mais altas. No entanto, essa prática não é aconselhável, pois pode fazer com que as peças do computador se desgastem mais rápido do que o normal, além de violar as garantias do fabricante da CPU.