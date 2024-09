Existem três tipos de GPUs: GPUs discretas, GPUs integradas e GPUs virtuais:

Discretas: as GPUs discretas, ou dGPUs, são processadores gráficos separados da CPU do dispositivo, onde as informações são coletadas e processadas, permitindo que o computador funcione. As GPUs discretas são normalmente usadas em aplicações avançadas com requisitos especiais, como edição de vídeo, criação de conteúdo ou jogos de alta qualidade. São chips distintos com conectores para placas de circuito separadas geralmente conectadas à CPU por meio de um slot PCI express. Uma das GPUs discretas mais usadas é a marca Intel Arc, que foi criada para o setor de jogos para PC.

Integradas: Uma GPU integrada, ou iGPU, é integrada à infraestrutura de um computador ou dispositivo e normalmente é encaixada ao lado da CPU. Projetadas na década de 2010 pela Intel, as GPUs integradas tornaram-se mais populares à medida que fabricantes como MSI, ASUS e Nvidia perceberam o poder da combinação das GPUs com CPUs, em vez de exigir que os próprios usuários adicionassem GPUs por meio de um slot PCI Express. Hoje, elas continuam sendo uma escolha popular para usuários de notebooks, jogadores e outros usuários que executam programas de computação intensiva em seus PCs.

Virtuais: as GPUs virtuais têm os mesmos recursos que as GPUs discretas ou integradas, mas sem o hardware. Elas são simplesmente uma versão baseada em software de uma GPU criada para uma instância de nuvem e podem ser usadas para executar as mesmas cargas de trabalho. Além disso, como não têm hardware, são mais simples e mais baratas de manter do que as GPUs físicas.