NPU versus GPU: qual é a diferença?

As GPUs contêm milhares de núcleos para realizar as tarefas computacionais rápidas e precisas necessárias para a renderização gráfica. As NPUs priorizam o fluxo de dados e a hierarquia de memória para processar melhor as cargas de trabalho de IA em tempo real.

Ambos os tipos de microprocessadores se destacam nos tipos de processamento paralelo usados em IA, mas as NPUs são criadas especificamente para tarefas de aprendizado de máquina (ML) e inteligência artificial.

As unidades de processamento neural (NPUs) estão passando por um momento crítico, mas por que essa tecnologia com quase uma década de idade está roubando os holofotes de repente? A resposta tem a ver com os recentes avanços na IA generativa (inteligência artificial), reacendendo o interesse do público em aplicações de IA e, por extensão, em chips aceleradores de IA, como NPUs e GPUs.