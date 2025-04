A integração do IBM Z à nuvem híbrida garante execução contínua de cargas de trabalho em várias plataformas, com segurança, resiliência e insights baseados em IA.

Sistema operacional

Linux

O Linux no IBM Z é uma plataforma empresarial robusta, que combina a flexibilidade do código aberto com desempenho, confiabilidade e segurança incomparáveis.