O IBM watsonx Orchestrate oferece recursos de IA conversacional e automação para transformar a maneira como o trabalho é realizado na empresa. O Orchestrate é personalizado com as habilidades para apoiar o trabalho de sua equipe, utilizando ferramentas do dia-a-dia.Com um assistente de IA de última geração que utiliza o poder da IA generativa e da automação, os especialistas de domínio são capacitados na criação de assistentes de IA inovadores e atraentes por meio de uma poderosa experiência de desenvolvimento com pouco código.

Desenvolvido com base no IBM watsonx Orchestrate e em parceria com a IBM Research, o watsonx Assistant for Z utiliza um grande modelo de linguagem (LLM) personalizado e um framework de geração aumentada de recuperação (RAG) específico para o domínio. Com o watsonx Assistant for Z, você pode importar, sem dificuldades, as automações confiáveis existentes criadas por meio de Ansible®, JCL and REXX, entre outros, no catálogo de produtos, e iniciar a automação por meio de uma experiência de bate-papo conversacional.