Um agente detalhado de monitoramento de sistemas e gerenciamento de desempenho para sistemas IBM Z. Ele monitora e gerencia de modo centralizado as transações do IBM CICS e as interações do CICS Transaction Gateway com outras aplicações. Além disso, oferece uma interface de usuário 3270 que abrange a linha IBM OMEGAMON inteira, oferecendo visualizações integradas do ambiente em uma única tela.



Os usuários podem comprar o IBM Z OMEGAMON for CICS como parte do IBM Z Monitoring Suite e do IBM Z Service Management Suite, um conjunto unificado de ferramentas de gerenciamento de ambientes z/OS.—