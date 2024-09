Essa função pode ser usada para colocar até 32 bytes de informações contábeis de TAREFAS ou ETAPAS no registro de catálogo para um conjunto de dados VSAM recém-criado ou um conjunto de dados não VSAM gerenciado por SMS. Além disso, o ID de usuário da tarefa é colocado no campo de proprietário do registro do catálogo. Nenhum desses campos será substituído se as informações já tiverem sido fornecidas.