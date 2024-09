O OMEGAMON XE on z/VM and Linux oferece uma série de informações sobre os sistemas operacionais z/VM and Linux on IBM Z. Você pode comparar as operações do Linux lado a lado com métricas detalhadas de desempenho de outros sistemas importantes. Com o Dynamic Workspace Linking, você pode navegar com facilidade entre os espaços de trabalho do Tivoli Enterprise Portal. Perspectivas abrangentes ajudam os executivos a entender como o desempenho dos sistemas impacta nos negócios e no resultado final.