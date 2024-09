O IBM® Tape Manager for z/VM organiza informações sobre recursos de fita em um catálogo de fitas. Ele gerencia fitas em vários sistemas IBM® z/VM, permitindo que você mantenha um catálogo de volumes de fita. Ele monitora os recursos da fita e notifica quando os recursos da fita estão acabando ou quando o espaço em disco do catálogo de fitas está próximo da capacidade. O Tape Manager for z/VM é compatível com fitas com rótulo padrão (SL) e sem rótulo (NL). Além disso, oferece suporte para dispositivos de fita manuais e bibliotecas de fitas físicas e virtuais da IBM, Oracle StorageTek, EMC e Luminex.