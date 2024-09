O IBM Storage Protect (anteriormente conhecido como IBM Spectrum Protect) oferece uma resiliência abrangente de dados para servidores de arquivos físicos, ambientes virtuais e uma ampla variedade de aplicativos. As organizações podem expandir sua capacidade para gerenciar bilhões de objetos por servidor de backup. Os clientes podem reduzir os custos de infraestrutura de backup com recursos integrados de eficiência de dados e a capacidade de migrar ou copiar dados para fita, serviços de nuvem pública e armazenamento de objetos no local. O IBM Storage Protect também pode armazenar dados do IBM Storage Protect Plus, permitindo que as empresas aproveitem seus investimentos anteriores para a retenção de dados de longo prazo e recuperação em caso de desastres.