No cenário digital atual, proteger seus dados é essencial.O IBM Storage Protect for Cloud pode ajudá-lo a enfrentar esse desafio, protegendo seus dados em nuvem com uma solução criada para configurar seus dados e fortalecer seus ativos em nuvem.Ao priorizar a privacidade de dados e a conformidade, nossa plataforma de classificação corporativa oferece defesa em várias camadas com criptografia robusta, segurança de dados rigorosa, retenção de dados e detecção avançada de ameaças na nuvem.

Por meio do gerenciamento centralizado de dados e do controle de acesso, você pode navegar pela segurança da nuvem com confiança. A compatibilidade multinuvem ajuda a manter a resiliência dos dados e, ao mesmo tempo, mitiga os riscos com a recuperação de desastre.Oferecemos gerenciamento confiável de chaves e eficácia comprovada contra ameaças avançadas para fornecer proteção de dados em nuvem de classificação corporativa em seus ambientes de nuvem.O IBM Storage Protect for Cloud proporciona segurança e tranquilidade, oferecendo o futuro da proteção de dados porque a segurança dos seus dados é o nosso compromisso.



Comece com uma avaliação gratuita de 30 dias para o Azure, Dynamics 365, Google Workspace, Microsoft 365 e Salesforce.Não é necessário cartão de crédito e não há restrições de dados. Escolha hoje mesmo o IBM Storage Protect for Cloud para proteção abrangente de dados.