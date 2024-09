O IBM® Operations Manager for z/VM aceita monitoramento operacional automatizado e gerenciamento de máquinas virtuais z/VM e convidados Linux®. Ele pode ajudar você a resolver problemas antes que afetem seus contratos de nível de serviço.

Programadores e administradores de sistemas podem automatizar tarefas de manutenção de rotina em resposta a alertas do sistema. Os usuários podem depurar problemas com facilidade, visualizando e interagindo com consoles para máquinas de serviço e convidados Linux. Os operadores podem interpretar melhor as mensagens e determinar as ações corretivas.