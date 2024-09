O IBM® Operations Manager for z/VM foi criado para melhorar o monitoramento e o gerenciamento de sistemas z/VM e convidados Linux, através da automatização de tarefas de manutenção de rotina, do envio de alertas com base em situações ou limites e da resposta automática a situações que requerem intervenção.

Os programadores e administradores de sistemas podem automatizar tarefas de manutenção de rotina em resposta a alertas de sistema. Os usuários podem depurar problemas com facilidade visualizando e interagindo com consoles para máquinas de serviço e convidados do Linux. Os operadores conseguem interpretar melhor as mensagens e determinar ações corretivas.