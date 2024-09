O IBM Z Monitoring Suite é um pacote de software que fornece observabilidade para desempenho de infraestrutura em métricas históricas e quase em tempo real no z/OS, redes, subsistemas de armazenamento, tempos de execução Java™, Db2 no z/OS, CICS, IMS, MQ for z/OS, Integration Bus for z/OS, App Connect Enterprise no Z e servidores WebSphere Liberty.